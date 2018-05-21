На церемонії закриття Каннського кінофестивалю актриса шокувала деталями секс-скандалу з Вайнштейном

Під час церемонії закриття Каннського кінофестивалю 42-річна актриса Азія Ардженто виступила з промовою, в якій назвала церемонію мисливської майданчиком для Харві Вайнштейна і зізналася, що в 1997 році вона була згвалтована продюсером в Каннах.

Актриса Азія Ардженто шокувала гостей церемонії закриття Каннського кінофестивалю подробицями секс-скандалу навколо режисера Харві Вайнштейна.

Під час церемонії закриття Каннського кінофестивалю 42-річна актриса Азія Ардженто виступила з промовою, в якій назвала церемонію мисливським майданчиком для Харві Вайнштейна і зізналася, що в 1997 році вона була згвалтована продюсером в Каннах, повідомляє видання Washington Post.

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Актриса додала, що хоча Вайнштейн вже ніколи не змиє з себе ганебне клеймо, в індустрії, де, як і раніше залишаються люди, які повинні понести відповідальність за аналогічні вчинки.

"І навіть сьогодні серед вас є ті, хто все ще повинен бути притягнутий до відповідальності за свою поведінку по відношенню до жінок. За поведінку, яка не належить ані до цієї області, ані до якоїсь іншої. Ти знаєш про кого я. Але саме головне, ми знаємо, хто ти, і ми не дозволимо тобі продовжувати тікати від відповідальності", – сказала актриса.

Нагадаємо, Азія Ардженто є однією з перших жінок, хто назвав себе жертвою Вайнштейна. В цілому проти продюсера вже виступили понад 70 жінок із звинуваченнями в сексуальних домаганнях і зґвалтуванні.