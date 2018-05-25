Вайнштейна заарештували за звинуваченням у зґвалтуванні

Скандальному продюсеру загрожує довічне ув`язнення.

Американський продюсер Харві Вайнштейн здався поліції Нью-Йорка і був арештований за звинуваченням у зґвалтуванні однієї жінки та примусу ще однієї постраждалої до дій сексуального характеру.

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Про це повідомляє CNN, посилаючись на обізнані джерела. Очікується, що прокурори Манхеттена висунуть Ванштейну звинувачення у зґвалтуванні першого та третього ступеня. Сьогодні продюсер також має з'явитись у суді, де йому будуть обирати запобіжний захід.

За повідомленнями джерел у правоохоронних органах, суд може призначити Ванштейну заставу на суму у 2 млн доларів.

Як повідомляє Telegram-канал Super, стаття про зґвалтування першого та третього ступеня передбачає покарання аж до довічного ув’язнення.

Як повідомляв УНІАН, секс-скандал, в центрі якого опинився Харві Вайнштейн, розгорівся минулого жовтня. Спочатку він стосувався тільки продюсера, але потім відомі і невідомі жінки стали публічно скаржитися на домагання акторів і режисерів.

На початку травня повідомлялося, що помічниця продюсера серіалу «Марко Поло» Олександра Каноса подала в суд в Манхеттені позов проти Харві Вайнштейна. У ньому Каноса звинувачує продюсера в зґвалтуванні, фізичному насильстві та образі.