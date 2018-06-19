Смерть XXXTentacion: все що відомо про вбивство 20-річного репера (відео)

Вбивство XXXTentacion викликало негайну реакцію серед його колег.

У США вбили 20-річного репера XXXTentacion. Інцидент стався в Майамі, штат Флорида, вдень в понеділок за місцевим часом.

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Згідно зі звітом місцевої поліції, музикант виходив з магазину приблизно в 60 км на північ від Маямі, де вибирав собі мотоцикл, коли до нього підійшли двоє невідомих темношкірих, пише "Газета.Ru".

Один з них вистрілив в репера, коли той підходив до свого автомобіля. На обличчі нападника була маска червоного кольору, обидва були одягнені в толстовки. Згідно з показаннями свідків, злочинці забрали з машини XXXTentacion сумку Louis Vuitton і втекли на чорному автомобілі Dodge «Journey» з тонуванням.

Прибула на місце злочину «швидка допомога» забрала репера в лікарні в стані коми. Вже в лікарні лікарі оголосили про смерть музиканта.

Поліція округу Брауард заявила, що найбільш імовірною причиною трагедії стало пограбування. Шериф округу оголосив винагороду в розмірі $3 тис. тому, хто володіє будь-якою інформацією про підозрюваних.

Смерть XXXTentacion викликала негайну реакцію серед його колег. Репер Каньє Уест написав у своєму твіттері: «Спочивай з миром. Я ніколи не говорив, як сильно ти надихав мене, поки був тут. Спасибі за те, що ти був».

rest in peace 🙏🙏🙏 I never told you how much you inspired me when you were here thank you for existing pic.twitter.com/QU7DR3Ghbw — KANYE WEST (@kanyewest) June 18, 2018

Барабанщик Blink-182 Тревіс Баркер, який періодично співпрацював з музикантом також відзначився в соцмережах.

«У мене немає слів, — написав Баркер у твіттері. — Мені подобалося співпрацювати з тобою. Ти був справжнім артистом, одним з найталановитіших в наш час».

Однак слова співчуття від музикантів викликали гнів дуже багатьох людей. У музиканта були серйозні проблеми з законом, включаючи домашнє насильство, пограбування та незаконне зберігання зброї.

Людей обурили теплі слова про артиста, який перебував в очікуванні судового розгляду за численними кримінальними звинуваченнями.

Справжнє ім'я музиканта — Джасей Дуейн Онфрой. Він народився в містечку Плантейшн, штат Флорида. Коротка, але успішна кар'єра Онфроя була дуже суперечливою. У момент загибелі репер перебував в очікуванні суду. Він був звинувачений у загальній складності в 15 порушеннях закону, включаючи домашнє насильство, побиття своєї вагітної подруги, залякування свідків. Перше слухання у суді повинно було відбутися 26 червня.

Онфрой повинен був знаходитися під домашнім арештом, проте адвокати домоглися пом'якшення умов очікування слухань, апелюючи своє прохання тим, що музикантові необхідно було брати участь у концертному турі, щоб заробляти гроші, так як він практично не отримував коштів від продажу альбомів.