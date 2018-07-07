США і КНДР домовилися про створення робочих груп щодо ядерного роззброєння

Також обговорювалося питання про репатріацію решткв американців, які загинули в роки Корейської війни 1950-1953 років.

Представники США і КНДР домовилися про створення робочих груп з ядерного роззброєння Корейського півострова.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на представників Держдепартаменту США.

Зараз держсекретар США перебуває з візитом в Пхеньяні. Відзначається, що групи займуться розробкою технічних питань, включаючи оцінку заходів Північної Кореї по ліквідації ядерної програми.

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Також повідомляється, що, крім проблем, пов'язаних із відмовою КНДР від ракетно-ядерної програми, обговорювалося питання про репатріацію рештків американців, які загинули в роки Корейської війни 1950-1953 років.

Згідно з повідомленнями, Помпео тимчасово покинув місце проведення переговорів для того, щоб обговорити по телефону хід переговорів із президентом США Дональдом Трампом.

Помпео залишить Пхеньян 7 липня і відправиться в Токіо для зустрічі з главами МЗС Японії Таро Коно і Південної Кореї Кан Ген Хва.

Раніше повідомлялося, що 6 липня Помпео прибув до Пхеньяну, де буде вести з керівництвом Північної Кореї переговори про реалізацію домовленостей, досягнутих на історичному саміті в Сінгапурі 12 червня.