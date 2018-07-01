Для ліквідації ядерної програми КНДР знадобиться рік - радник Трампа

Радник Трампа Джон Болтон повідомив, що держсекретар Майк Помпео незабаром почне обговорювати з північнокорейськими офіційними особами деталі роззброєння.

Значна частина північнокорейських програм із розробки ядерної, хімічної та біологічної зброї може бути ліквідована протягом року.

Таку думку радник Білого дому з національної безпеки Джон Болтон висловив CBS News, передає Голос Америки.

За його словами, якщо Пхеньян вже прийняв стратегічне рішення закрити свою збройну програму, і "вони налаштовані на співпрацю, ми можемо просуватися дуже швидко".

"Фізично ми могли б ліквідувати переважну частину їх програм протягом року", - сказав Болтон.

У той же час радник Трампа відмовився коментувати публікацію The Washington Post про те, що Північна Корея намагається завуалювати і приховати свою ядерну програму, навіть після того, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин на червневому саміті в Сінгапурі з президентом США Дональдом Трампом погодився "працювати в напрямку денуклеаризації Корейського півострова".

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"Ми дуже добре усвідомили моделі поведінки Північної Кореї протягом десятиліть її переговорів із США. Ми точно знаємо, які ризики того, що вони будуть використовувати переговори, щоб затягнути час для продовження програм створення ядерної, хімічної, біологічної зброї та балістичних ракет. Ніякої прекраснодушності у групи, яка цим займається, немає", - сказав Болтон.

У декларації, підписаній Кім Чен Ином і Трампом у Сінгапурі, не вказується, яким чином і коли Пхеньян може закрити свою ядерну програму. Болтон повідомив, що держсекретар Майк Помпео незабаром почне обговорювати з північнокорейськими офіційними особами деталі роззброєння.

Він висловив оптимізм щодо здатності Кім Чен Ина провести денуклеаризацію.

"Кім Чен Ин в Сінгапурі кілька разів підкреслив, що він відрізняється від попередніх режимів. Тепер нехай їх дії говорять самі за себе", - сказав Болтон.

Нагадаємо, раніше NBC News з посиланням на дані розвідки американських спецслужб повідомляв, що Північна Корея збільшує виробництво збагаченого урану для створення ядерної зброї, незважаючи на заяви Пхеньяна про "незмінну та стійкої волю" до денуклеаризації Корейського півострова.