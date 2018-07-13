Трамп розповів, про що говоритиме на зустрічі з Путіним

Трамп збирається говорити з Путіним про втручання Росії в американські вибори.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що говоритиме на зустрічі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, яка відбудеться 16 липня у Гельсінки (Фінляндія), про нерозповсюдження ядерної зброї.

Про це американський лідер сказав на спільній з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей прес-конференції у Бакінгемширі (Сполучене Королівство), що транслювалася на сайті Білого дому.

"Я зустрічатимуся з президентом Путіним у понеділок... Ми з президентом Путіним говоритимемо про ряд справ: Україну, Сирію, говоритимемо про інші регіони Середнього Сходу. Я говоритиму про нерозповсюдження ядерної зброї", - зазначив Трамп.

Він додав, що США та Росія володіють значним ядерним арсеналом, який постійно оновлюються обома країнами. "І це дуже погана політика. У нас немає вибору, але ми потужно великі, і вони дуже великі, і тому я говоритиму про нерозповсюдження ядерної зброї", - сказав Трамп.

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Він поставив Сполучені Штати на перше місце за ядерним арсеналом, Росію - на друге, а Китай - на третє.

«І усі ми говоритимемо про це. Як на мене, це стало би величезним досягненням, якби ми могли зробити щось з ядерним нерозповсюдженням. І ми говоритимемо про інші речі. Я знаю, що ви спитаєте, чи говоритимемо ми про втручання у вибори, і я порушу це питання», - сказав Трамп.

У цьому зв'язку він висловив сподівання, що США матимуть хороші відносини з Росією. "Я думаю, що прем'єр-міністр (Тереза Мей) погодилася би, якби у нас були хороші відносини з Росією, Китаєм і іншими країнами, це було би хорошою справою, а не поганою. І сподіваюся, що це станеться", - наголосив президент США.

Окремо Трамп висловив незадоволення заявами, що він нібито «любить Росію». «Я люблю Сполучені Штати, але я би хотів порозумітися з Росією, Китаєм і іншими країнами», - наголосив він.

При цьому Трамп зауважив, що не має великих очікувань від зустрічі з Путіним. "Я не їду туди з великими очікуваннями, але ми, може, вийдемо з дуже несподіваними результатами, але відносини дуже важливі", - наголосив американський лідер.

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає президента РФ Володимира Путіна суперником, але не ворогом.