Співачка Демі Ловато потрапила до лікарні через передозування

Що саме спричинило передозування невідомо, але, повідомляється, що співачку повернули до тями завдяки препарату, який використовується для протидії впливу опіатів.

Американська співачка і автор пісень Демі Ловато без свідомості була госпіталізована в лікарню в результаті передозування.

Як повідомляє TMZ, що саме вживала співачка достовірно невідомо. Ловато відмовилася називати препарат медикам і не співпрацювала з поліцією, коли ті приїхали до неї додому.

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Джерело видання в правоохоронних органах виходячи з обстановки у будинку співачки припустило, що Ловато потрапила до лікарні через передозування героїном. Однак наближене до зірки джерело спростувало цю інформацію, при цьому так і не назвавши, що саме спричинило передозування.

Як повідомляє видання, співачку повернули до тями завдяки препарату, який використовується для протидії впливу опіатів. Зараз стан Ловато стабілізовано.

Як повідомили в поліції, ніяких кримінальних розслідувань не починали, оскільки в будинку Ловато ніяких наркотиків не знайшли, і у правоохоронців немає доказів, що співачка зберігала у себе які-небудь заборонені речовини.

Як повідомляв УНІАН, у травні Демі Ловато і Христина Агиллера презентували спільне відео на пісню "Fall In Line", з якою вони вже встигли підкорити сцену Billboard Music Awards-2018.