Учасник смертельної ДТП з Віктором Цоєм перервав мовчання

Лідер групи "Кіно" Віктор Цой загинув в аварії під Ригою 15 серпня 1990 року. У той нещасливий день він на своєму "Москвичі" врізався в пасажирський "Ікарус".

Лідер гурту «Кіно» Віктор Цой загинув в аварії під Ригою — на своєму «Москвичі» врізався в пасажирський «Ікарус». Цей день став фатальним не лише для фанатів співака, але і для водія того злощасного автобуса Яніса Фібігса.

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І хоч Фібігс був визнаний невинним, всі ці роки він відчуває тягар тієї страшної трагедії. 15 серпня 1990-го назавжди розділив його життя на «до» і «після», передає російський "П'ятий канал".

"Я намагаюся не спілкуватися з журналістами. Я розумію, телебаченню треба робити рейтинги, гроші. А для мене це обертається кошмаром. Я кожен раз з жахом чекаю на цю дату, яка змінила моє життя", – говорить Фібігс.

Раз в рік Яніс приїжджає до пам'ятника, встановленого на місці аварії. Правда, робить це ввечері, коли роз'їжджаються численні шанувальники творчості Цоя.