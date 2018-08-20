Шокуючий фінал: актор з "Гри престолів" розповів про 8 сезон популярної саги

Восьмий сезон серіалу "Гра престолів" вийде в першій половині 2019 року.

Датський актор Микола Костер-Вальдау, що зіграв Джеймі Ланністера в «Грі престолів», висловився про фінал серіалу.

В інтерв'ю виданню TheWrap актор зазначив, що фінал його шокував. "Коли я прочитав сценарій, не міг повірити, що творці придумали такий фінал. Знімаючись в серіалі протягом довгого часу, я намагався вгадати, чим же все закінчиться. Деякі моменти мене сильно здивували і навіть шокували.

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Не було таких ситуацій, як, наприклад, у детективних фільмах, де глядачам в останню хвилину показують вбивцю, і сюжет через це виглядає безглуздим. В даному випадку всі частини вписуються в єдину величезну головоломку". Восьмий сезон серіалу "Гра престолів" вийде в першій половині 2019 року.

Раніше автор книжкової серії "Пісня льоду і полум'я" Джордж Мартін дав інтерв'ю телеканалу PBS, в якому пояснив, чому він так часто вбиває персонажів на сторінках свого роману.