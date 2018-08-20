Мерилін Менсон втратив свідомість прямо на сцені (відео)

17:57, 20 серпня 2018
Світ
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Мерилін Менсон втратив свідомість прямо під час виступу в Х'юстоні. Співакові стало погано під час виконання хіта Sweet Dreams - кавер-версії композиції групи Eurythmics. Музикант буквально звалився на сцену, коли майже доспівав пісню.

Після цього Менсон спробував піднятися і продовжити виступ, однак потім був змушений піти зі сцени, хоча встиг виконати лише п'ять пісень, повідомляє ТСН.

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Як повідомляється, в Х'юстоні Мерилін Менсон виступав у рамках спільного туру з Робом Зомбі. Піднявшись на сцену, Роб заявив, що його "дорогий друг містер Менсон погано себе почуває". За деякими даними, у Мериліна Менсона стався тепловий удар через сильну спеку.

Нагадаємо, минулого року Менсон відмінив дев'ять концертів після падіння на нього сценічної декорації.

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Теги: #концерт Меріліна Менсона