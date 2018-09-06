The Telegraph: Росія скоїла акт війни проти Британії

І Лондону потрібно зробити все, щоб не дозволити Москві повторити щось подібне знову.

У відповідь на російські викручування і брехню прем’єр-міністр Великої Британії і Скотланд-Ярд поклали на стіл тверді факти і вичерпні докази.

Двох росіян звинуватили в організації атаки в Солсбері. Вони виявилися агентами ГРУ Росії. Камери вуличного спостереження зняли їх на вулицях Солсбері в час атаки проти екс-шпигуна Сергія Скрипаля і його доньки.

Про це пише The Telegraph у редакційній статті, додаючи, що були також оприлюднені деталі того, як отруту під назвою «Новачок» взагалі привезли у Велику Британію у пляшці з-під парфумів.

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«Це не була зухвала самодіяльність. Можна сказати майже точно, що її схвалили за межами ГРУ, на найвищому рівні російської держави», - сказала прем’єр-міністр Тераза Мей в Палаті громад.

Видання вказує на те, що Велика Британія навіть не подала запит Росії на екстрадицію двох обвинувачених агентів. Тому що Москва точно їх не видасть. Але прем’єр-міністр пообіцяла посилити співпрацю з іншими країнами в сфері безпеки і активізувати зусилля проти ГРУ, Варто сподіватися, що союзники в Європі візьмуть на себе зобов’язання підтримати будь-які жорсткі заходи, які Лондон запропонує на рівні Євросоюзу.

Втім, є і певна домашня робота, яку британському уряду варто зробити. Вочевидь, Росія скористалася відносно відкритими британськими кордонами, а також лояльною візовою і економічною політикою. Тож час переглянути цю відкритість, а також подумати, чи не замало Лондон робить для боротьби з російською пропагандою.

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«Отруєння Сергія Скрипаля, його доньки, а також Чарлі Роулі і Дон Стерджес було актом війни. Для того, щоб запобігти в майбутньому таким діям, знадобиться одностайний осуд. Щось менш значне подасть Росії сигнал, що у її кампанії з ухиляння від відповідальності і перекладання вини на інших є вдячна аудиторія за кордоном. ГРУ може вирішити, що Британія, Європа і Захід в цілому слабкі, роздроблені і можуть бути розвалені. А це в свою чергу не зупинить майбутні злочини, а спровокує їх. Так більше продовжуватися не може», - йдеться в статті.