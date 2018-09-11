Сталлоне анонсував старт зйомок нового "Рембо" (фото)

«Ніщо не закінчено!», — сказав актор.

Американський актор Сильвестр Сталлоне на своїй сторінці в Instagram опублікував фотографію в образі Джона Рембо і заявив про «швидкий початок» зйомок.

«Приступаю скоро і дуже схвильований», — написав Сталлоне.

«Ніщо не закінчено!», — сказав актор.

Раніше стало відомо про те, що дія нового фільму розгортатиметься в Мексиці. Рембо прийде на допомогу своєму другові, дочку якого викрали. Після прибуття в Мексику, головному героєві доведеться зіткнутися з одним з найжорстокіших наркокартелів Мехіко.