Сталлоне анонсував старт зйомок нового "Рембо" (фото)
16:46, 11 вересня 2018Світ
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«Ніщо не закінчено!», — сказав актор.
REUTERS
Американський актор Сильвестр Сталлоне на своїй сторінці в Instagram опублікував фотографію в образі Джона Рембо і заявив про «швидкий початок» зйомок.
«Приступаю скоро і дуже схвильований», — написав Сталлоне.
«Ніщо не закінчено!», — сказав актор.
Раніше стало відомо про те, що дія нового фільму розгортатиметься в Мексиці. Рембо прийде на допомогу своєму другові, дочку якого викрали. Після прибуття в Мексику, головному героєві доведеться зіткнутися з одним з найжорстокіших наркокартелів Мехіко.
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