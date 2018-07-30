Арнольду Шварценеггеру виповнюється 71 рік: Термінатор, Командо та інші безсмертні ролі легендарного Арні (відео)

20:06, 30 липня 2018
Суспільство
6 0

За 49 років акторської кар’єри він зіграв майже у 60 фільмах.

Арнольд Шварценеггер - американський актор, культурист та бізнесмен австрійського походження, політик-республіканець, 38-й губернатор Каліфорнії. Він був обраний на цю посаду в жовтні 2003 року і переобраний на другий термін в 2006 році.

Почав зніматися у фільмах з 1969 року. Найвідомішими стали його ролі у стрічках «Конан-варвар» (1982), «Термінатор» (1984, 1991, 2003, 2015), «Командо» (1985), «Червона спека» (1988), «Згадати все» (1990) та інші.

Читайте такожСильвестр Сталлоне і всі всі всі у фільмі "Нестримні"

У серпні 2013 року після тривалої паузи Арнольд повернувся до зйомок у кіно та зіграв у бойовику «Нестримні-3» разом із багатьма відомими акторами, такими як Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стетхем, Мел Гібсон, Харрісон Форд, Антоніо Бандерас, Дольф Лундгрен та інші.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #фільми#кіно#шварценеггер#Термінатор