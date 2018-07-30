Арнольду Шварценеггеру виповнюється 71 рік: Термінатор, Командо та інші безсмертні ролі легендарного Арні (відео)

За 49 років акторської кар’єри актор зіграв у майже 60 фільмах.

Сьогодні Арнольду Шварценеггеру виповнюється 71 рік.

За 49 років акторської кар’єри він зіграв майже у 60 фільмах.

Арнольд Шварценеггер - американський актор, культурист та бізнесмен австрійського походження, політик-республіканець, 38-й губернатор Каліфорнії. Він був обраний на цю посаду в жовтні 2003 року і переобраний на другий термін в 2006 році.

Почав зніматися у фільмах з 1969 року. Найвідомішими стали його ролі у стрічках «Конан-варвар» (1982), «Термінатор» (1984, 1991, 2003, 2015), «Командо» (1985), «Червона спека» (1988), «Згадати все» (1990) та інші.

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У серпні 2013 року після тривалої паузи Арнольд повернувся до зйомок у кіно та зіграв у бойовику «Нестримні-3» разом із багатьма відомими акторами, такими як Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стетхем, Мел Гібсон, Харрісон Форд, Антоніо Бандерас, Дольф Лундгрен та інші.