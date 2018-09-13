Ізраїль остаточно визначився з місцем проведення "Євробачення-2019" і випустив ролик

Три ізраїльських міста представили свої пропозиції щодо проведення конкурсу: Єрусалим, Тель-Авів і Ейлат.

Ізраїльська державна корпорація телерадіомовлення ("Кан") і Європейський мовний союз (EBU) у четвер, 13 вересня, оголосили, що міжнародний музичний конкурс "Євробачення-2019" буде проведено в Тель-Авіві.

Фінал конкурсу заплановано на 18 травня. Півфінальні та фінальні виступи пройдуть у 2-му павільйоні виставкового комплексу "Ганею Тааруха", де можна буде розмістити до 9 тисяч глядачів, передає Newsru.com.

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Три ізраїльських міста представили свої пропозиції щодо проведення конкурсу: Єрусалим, Тель-Авів і Ейлат. В Ейлаті передбачалося побудувати спеціальний новий комплекс, цей варіант був відхилений як дуже дорогий і проблематичний з технічної точки зору. Після тривалого обговорення було вирішено, що найкращий варіант запропонований мерією Тель-Авіва.

Нагадаємо, що мер Тель-Авіва Рон Хульдаї говорив про готовність безкоштовно надати для проведення конкурсу павільйони 1 і 2 в Тель-Авівському виставковому центрі "Ганею Тааруха" терміном на три місяці, що дозволяло "Кан" заощадити 21 мільйон шекелів.

Переможницею конкурсу "Євробачення-2018", що проходила в Лісабоні, стала ізраїльська співачка Нета Барзілай. За традицією, конкурс проводиться у країні, представник якої переміг минулого року.

Широко обговорювалася тема проведення конкурсу "Євробачення-2019" в Єрусалимі. Однак прем'єр-міністр Біньямін Нетаніягу вирішив не наполягати на цьому.