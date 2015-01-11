З'явилися фото загиблих у кошерному магазині Парижа заручників

У результаті захоплення терористом 9 січня кошерного магазину в Парижі загинули Йоан Коен (22 роки), Йоав Хаттаб (21 рік, син головного рабина Тунісу), Філіп Браам (40 років), Франсуа-Мішель Саада (55 років), повідомляє французький сайт JSS News.

Сайт також опублікував фото загиблих заручників:

Як повідомлялося, 7 січня в Парижі під час нападу на сатиричний журнал «Шарлі Ебдо» загинули 12 осіб, зокрема вісім журналістів. Підозрювані в теракті брати Саїд і Шериф Куаші були вбиті 9 січня у французькому місті Даммартен-ан-Гоель, де вони взяли заручника. У ході поліцейського штурму заручника було звільнено.

Читайте також"Найрозшукуваніша" у зв'язку з терактами жінка Франції втекла до Сирії - ЗМІ9 січня на сході Парижа загинули четверо з восьми заручників, захоплених у магазині кошерної їжі в районі Вінсенн. Нападник Амеді Кулібалі був убитий у ході поліцейської операції. 8 січня в паризькому передмісті Монруж невідомий застрелив співробітницю поліції.

На волі залишається ймовірна співучасниця одного з нападників Хаят Бумедьєн. Повідомляється, що вона озброєна й небезпечна і могла втекти до Сирії.