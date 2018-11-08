Помер відомий композитор - лауреат "Оскара"

Причина смерті поки не розкривається. Франсісу Ле було 86 років.

Французький композитор Франсіс Ле помер у Ніцці. Про це повідомив мер міста Крістіан Естросі.

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"З великим сумом я сприйняв новину про смерть Франсіса Ле, великого музиканта та композитора, якому ми зобов'язані, зокрема, музикою до "Чоловіка і жінки" та "Історії кохання", - написав Естросі в Twitter.

Композитор написав музику до понад 50 кінострічок, в тому числі до фільмів "Чоловік, який мені подобається", "Чоловік і жінка", "Знедолені", "Історія кохання". За музику до останньої картини Ле отримав премію "Оскар" в 1970 році.

Франсіс Ле складав музику для пісень Едіт Піаф, Мірей Матьє і Джонні Холлідея.

"Un homme et une femme et une musique pic.twitter.com/EtXRNaGirG#FrancisLai — Benjamin LG (@benjaminLG) November 7, 2018

Раніше в Гонконзі на 92-му році життя помер "хрещений батько гонконгського кінематографа" Реймонд Чоу.