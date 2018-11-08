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Помер відомий композитор - лауреат "Оскара"

10:12, 08 листопада 2018
Світ
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Помер французький композитор Франсіс Ле / фото twitter.com/cestrosi

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"З великим сумом я сприйняв новину про смерть Франсіса Ле, великого музиканта та композитора, якому ми зобов'язані, зокрема, музикою до "Чоловіка і жінки" та "Історії кохання", - написав Естросі в Twitter.

Композитор написав музику до понад 50 кінострічок, в тому числі до фільмів "Чоловік, який мені подобається", "Чоловік і жінка", "Знедолені", "Історія кохання". За музику до останньої картини Ле отримав премію "Оскар" в 1970 році.

Франсіс Ле складав музику для пісень Едіт Піаф, Мірей Матьє і Джонні Холлідея.

Раніше в Гонконзі на 92-му році життя помер "хрещений батько гонконгського кінематографа" Реймонд Чоу.

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Теги: #смерть#композитор