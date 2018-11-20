У Кремлі заговорили про «втручання» у вибори президента Інтерполу

Американські сенатори Марко Рубіо, Роджер Уікер, Джин Шахін і Кріс Кунс закликали президента США і Генассамблею Інтерполу виступити проти обрання Олександра Прокопчука президентом Інтерполу.

У Кремлі заявили про «втручання» у вибори президента Інтерполу, на яких «фаворитом» вважається генерал-майор російської поліції, віце-президент організації Олександр Прокопчук.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, коментуючи звернення чотирьох сенаторів США до президента Дональда Трампа і Генеральної асамблеї Інтерполу, які виступили проти обрання росіянин на цю посаду.

«Напевно, це своєрідне втручання у виборчий процес, у вибори в міжнародній організації. А як це ще оцінити? Ось наочний прояв», - сказав Пєсков. «Ми цього листа не бачили, ми читали відповідні повідомлення ЗМІ», - додав він.

На його думку, дії сенаторів можна назвати тиском. «Але, втім, будуть вибори, давайте дочекаємося результатів», - сказав Пєсков.

Читайте такожWashington Post: Інтерполом не повинна керувати Росія, яка зневажає закон

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада в Дубаї розпочала роботу 87-а сесія Генеральної асамблеї Інтерполу, на якій тривають консультації щодо кандидатури нового керівника організації. Наприкінці вересня зник тодішній президент Інтерполу Мен Хунвей, а потім він з'явився у Китаї, де стосовно нього ведеться розслідування у справі про корупцію.

«Фаворитом» на виборах називають генерал-майора російської поліції Прокопчука. Він з 2006 по 2011 рік був заступником начальника Національного центрального бюро Інтерполу МВС Росії, а потім очолив цю організацію. У 2016 році Прокопчук став віце-президентом Інтерполу. Вибори президента Інтерполу заплановані на 21 листопада.

19 листопада міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що Україна розгляне питання про призупинення членства в Інтерполі у разі обрання на посаду керівника організації представника Росії.

Американські сенатори закликали президента США Трампа і Генеральну асамблею Інтерполу виступити проти обрання Прокопчука очільником Інтерполу. Республіканці Рубіо і Уікер і демократи Шахін і Кунс у спільному зверненні наголосили, що Росія систематично використовує Інтерпол для зведення рахунків зі своїми політичними опонентами і журналістами і для їх переслідування. За їхніми словами, Прокопчук особисто використовував таку стратегію залякування, яка "має на меті послабити демократичні інститути і привести до зміцнення авторитарного режиму Путіна". Сенатори зазначили, що доступ до конфіденційних даних правоохоронців, який отримає Прокопчук, допоможе Кремлю переслідувати критиків влади, які живуть за межами РФ.

Низка ЗМІ повідомили, що генерал-майор російської поліції Прокопчук є старшим братом постійного представника України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука.

У свою чергу в МЗС України наголосили, що за весь час від початку російської агресії постійний представник України при ОБСЄ Прокопчук не вчинив жодних дій, які б могли його скомпрометувати або завдати шкоди національним інтересам держави.