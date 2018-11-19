Україна може призупинити членство в Інтерполі, якщо його очолить росіянин - Аваков

Глава МВС наголосив, що обрання очільником Інтерполу представника РФ Олександра Прокопчука суперечитиме "духу та цілям організації".

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що Україна розгляне питання про призупинення свого членства в Інтерполі в разі обрання на посаду керівника організації представника Росії.

Про це глава МВС написав у Facebook.

"Ймовірне президентство Росії в Інтерполі - абсурдне і суперечить духу та цілям організації. У разі, якщо аргументи України та низки інших країн не будуть почуті - Україна розгляне питання про призупинення свого членства в ІСРО", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 18 листопада в Дубаї розпочала роботу 87-ма сесія Генеральної асамблеї Інтерполу, де, серед інших питань, тривають консультації щодо кандидатури нового очільника Інтерполу.

"Фаворитом" на виборах нового глави Інтерполу називають генерал-майора російської поліції Олександра Прокопчука. Він з 2006 по 2011 роки був заступником начальника Національного центрального бюро Інтерполу МВС Росії, а потім очолив цю організацію. У 2016 році Прокопчук став віце-президентом Інтерполу.

Переобрати голову міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол мають після того, як наприкінці вересня зник глава цієї поліцейської організації Мен Хунвей, який згодом з'явився в Китаї, де відносно нього ведеться розслідування у справі про корупцію.

Нагадаємо, Інтерпол - міжнародна організація, основним завданням якої є об'єднання зусиль національних правоохоронних органів країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю. Статут Інтерполу суворо забороняє займатися втручанням або діяльністю політичного, військового, релігійного і расового характеру.