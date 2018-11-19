Україна може призупинити членство в Інтерполі, якщо його очолить росіянин - Аваков
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє, що Україна розгляне питання про призупинення свого членства в Інтерполі в разі обрання на посаду керівника організації представника Росії.
Про це глава МВС написав у Facebook.
"Ймовірне президентство Росії в Інтерполі - абсурдне і суперечить духу та цілям організації. У разі, якщо аргументи України та низки інших країн не будуть почуті - Україна розгляне питання про призупинення свого членства в ІСРО", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, 18 листопада в Дубаї розпочала роботу 87-ма сесія Генеральної асамблеї Інтерполу, де, серед інших питань, тривають консультації щодо кандидатури нового очільника Інтерполу.
"Фаворитом" на виборах нового глави Інтерполу називають генерал-майора російської поліції Олександра Прокопчука. Він з 2006 по 2011 роки був заступником начальника Національного центрального бюро Інтерполу МВС Росії, а потім очолив цю організацію. У 2016 році Прокопчук став віце-президентом Інтерполу.
Переобрати голову міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол мають після того, як наприкінці вересня зник глава цієї поліцейської організації Мен Хунвей, який згодом з'явився в Китаї, де відносно нього ведеться розслідування у справі про корупцію.
Нагадаємо, Інтерпол - міжнародна організація, основним завданням якої є об'єднання зусиль національних правоохоронних органів країн-учасниць у сфері боротьби з загальнокримінальною злочинністю. Статут Інтерполу суворо забороняє займатися втручанням або діяльністю політичного, військового, релігійного і расового характеру.