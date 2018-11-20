У МЗС прокоментували родинні зв'язки представника України в ОБСЄ з кандидатом РФ на пост голови Інтерполу

У міністерстві стверджують, що родинні зв'язки не впливають на роботу постпреда України в ОБСЄ Ігоря Прокопчука.

В МЗС стверджують, що за весь час після початку російської агресії проти України постійний представник України при ОБСЄ Ігор Прокопчук не вчинив жодних дій, що могли б його скомпрометувати чи завдати шкоди національним інтересам держави.

Про це йдеться у відповіді прес-служби МЗС на звернення мас-медіа щодо родинних зв’язків постпреда України при ОБСЄ.

Читайте такожСенатори США виступили проти призначення росіянина на пост голови Інтерполу

«Боротьба України проти російської агресії - це війна за остаточний розпад російсько-радянської імперії.

Ця війна розкидала по обидві сторони лінії фронту друзів, близьких, родичів. Для багатьох це стало справжньою особистою трагедією. Але кожен сам робить свій вибір і за нього відповідає», - зазначається у коментарі.

В МЗС наголосили, за весь час після початку російської збройної агресії проти України не мали місця жодні дії, які могли б скомпрометувати постійного представника України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука.

«Так само, як і завдати шкоди національним інтересам України», - додали у прес-службі відомства.

В МЗС заявила, що щоденна самовіддана робота Прокопчука в ОБСЄ «говорить сама за себе та заслужила на високу оцінку з боку наших друзів і партнерів».

Читайте такожУкраїна може призупинити членство в Інтерполі, якщо його очолить росіянин - Аваков

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада в Дубаї розпочала роботу 87-ма сесія Генеральної асамблеї Інтерполу, на якій, серед інших питань, тривають консультації щодо кандидатури нового керівника організації.

"Фаворитом" на виборах нового глави Інтерполу називають генерал-майора російської поліції Олександра Прокопчука. Він з 2006 по 2011 роки був заступником начальника Національного центрального бюро Інтерполу МВС Росії, а потім очолив цю організацію. У 2016 році Прокопчук став віце-президентом Інтерполу.

Разом з тим деякі ЗМІ писали, що Олександр Прокопчук є старшим братом постійного представника України при ОБСЄ Ігоря Прокопчука.