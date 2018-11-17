Інтерпол може очолити росіянин - ЗМІ

Вибори президента Інтерполу мають відбутися 21 листопада.

Новим президентом Інтерполу може стати росіянин Олександр Прокопчук.

Про це повідомляє британська газета Financial Times.

Прокопчук наразі є віце-президентом Інтерполу, а до цього він очолював російське відділення цієї організації. Олександр Прокопчук став першим росіянином, який зайняв таку високу посаду в Інтерполі.

Другим кандидатом на пост глави Інтерполу є виконуючий обов'язки голови організації Кім Чон Ян з Південної Кореї.

Вибори президента Інтерполу мають відбутися 21 листопада.

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Нагадаємо, 5 жовтня у Франції почали розслідування через зникнення президента Інтерполу Мена Хунвея. Про відсутність зв’язку з ним повідомила його дружина. Він зник після того, як наприкінці вересня поїхав до Китаю.

Через кілька днів в китайському антикорупційному відомстві підтвердили затримання Хунвея, зазначивши, що його підозрюють у порушенні закону. При цьому ані про місцеперебування, ані про конкретні підозри щодо Мена інформації немає. У той же день до Інтерполу надійшла заява від Хунвея, у якій він подає у відставку з посади президента.

Мен Хунвей обійняв посаду президента Інтерполу у листопаді 2016 року. Раніше він працював заступником міністра громадської безпеки Китаю. Він став першим представником Китаю, який очолив Інтерпол.