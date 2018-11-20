Сенатори США виступили проти призначення росіянина на пост голови Інтерполу

У заяві сенаторів говориться, що "це все одно, що лисицю зробити відповідальною за курник".

Чотири сенатори США виступили зі зверненням до президента Дональда Трампа і генеральної асамблеї Інтерполу перешкодити російському генерал-майору Олександру Прокопчуку зайняти пост президента Міжнародної організації кримінальної поліції.

Спільну заяву сенаторів опубліковано на сайті сенатора-республіканця Роджера Вікера, повідомляє DW.

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"Це все одно, що лисицю зробити відповідальною за курник", - йдеться в заяві.

У документі підкреслюється, що "Росія раз за разом порушувала правила Інтерполу, використовуючи його для зведення рахунків і переслідування політичних опонентів, дисидентів і журналістів".

"Олександр Прокопчук особисто брав участь у здійсненні цієї стратегії залякування, спрямованої на ослаблення демократичних інститутів і зміцнення авторитарного режиму Путіна", - стверджують сенатори.

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У разі свого обрання Прокопчук продовжить "інституалізоване зловживання "червоними циркулярами" Інтерполу і буде блокувати всі зусилля з проведення суттєвих реформ", йдеться у зверненні, яке, крім Вікера, підписали республіканець Марко Рубіо і представники демократів Джин Шахін і Кріс Кунс.

Як повідомляв УНІАН, колишній співробітник МВС РФ і чинний віце-президент міжнародної кримінальної поліції Олександр Прокопчук, підозрюваний у зв'язках з російською розвідкою, є одним з кандидатів на пост голови Інтерполу замість затриманого в Пекіні Мена Хунвея. Голосування має відбутися в середу.