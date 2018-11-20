Брат російського претендента на пост голови Інтерполу є представником України в ОБСЄ – ЗМІ

Офіційні органи, причетні до призначення Прокопчука-молодшого до Відня, поки коментарів не надали.

Прокопчук Ігор Васильович, молодший рідний брат кандидата на посаду глави Інтерполу генерал-майора російської поліції Олександра Васильовича Прокопчука, вже 8,5 років очолює постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні (в цілому він перебуває у закордонному відрядженні 10,5 років; до свого призначення в Відень був послом України в Литві).

Про це повідомляє видання «Дзеркало тижня».

Офіційні органи, причетні до призначення Прокопчука-молодшого до Відня, поки коментарів не надали. Однак, за даними видання, інформація про родинні зв'язки Ігоря Прокопчука та Олександра Прокопчука на поточний момент перевіряються. «Хоча викликає здивування, що така перевірка не була проведена раніше, під час призначення дипломата на високий державний пост. При цьому багато хто з колег відзначає помітну зовнішню схожість Ігоря та Олександра Прокопчуків. Обидва Прокопчука закінчили Київський державний університет ім.Т.Шевченка», – пише «Дзеркало тижня».

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У біографії Ігоря Прокопчука, що розміщена на сайті диппредставництва, зазначено, що народився він у Житомирській області. Вікіпедія батьківщиною Олександра Прокопчука називає Україну, а місцем початку кар'єри – Житомирський обком комсомолу.

Колеги характеризують Прокопчука-молодшого як висококласного професіонала, обізнаного і дисциплінованого, не схильного публічно обговорювати свої політичні переконання. При цьому колеги не помічали за ним проросійських поглядів і стверджують, що Ігоря Прокопчука цінують і поважають як в ОБСЄ (у Відні), так і в центральному апараті МЗС. За свідченням українських дипломатів, він сумлінно відстоює інтереси України в ОБСЄ. Однак у його колег викликало здивування те, що його діти ще не так давно (уже в розпал російсько-української війни) відвідували школу при посольстві РФ.

Враховуючи довгий термін перебування Ігоря Прокопчука в закордонному відрядженні, підшукували йому заміну, але за словами інформованих співрозмовників видання, досі не знайшли прийнятного кандидата.

У той же час співрозмовники видання підкреслюють, що після всіх необхідних перевірок необхідно приймати зважені рішення. Історія Прокопчука показує, як тісно раніше були пов'язані Україна і Росія.

"Україна має бути пильна під час призначень, але і обережна під час прийняття рішень про звільнення, щоб не втратити професіоналів і щирих патріотів, чиєю єдиною "темною плямою на біографії" можуть виявитися родичі за кордоном", - заявив виданню один зі співрозмовників.

«Дзеркало тижня» намагалося додзвонитися Ігорю Прокопчуку до Відня, щоб взяти у нього коментар. Однак дипломат не відповідав на повідомлення і скидав дзвінки.

Колишній співробітник МВС РФ і чинний віце-президент міжнародної кримінальної поліції Олександр Прокопчук, підозрюваний у зв'язках з російською розвідкою, є одним з кандидатів на пост глави Інтерполу замість затриманого в Пекіні Мен Хунвея. Голосування має відбутися в середу.