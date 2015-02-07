У санкційний список Євросоюзу потрапить заступник міністра оборони РФ Антонов - ЗМІ

Європейський Союз запровадить персональні фінансові та візові санкції проти заступника міністра оборони РФ Анатолія Антонова.

Про це повідомляє польське інформагентство РАР з посиланням на інформацію Reuters.

"Компромісом виявився 59-річний Антонов, відповідальний за міжнародне військове співробітництво, який в останні місяці своїми коментарями на тему України міг розізлити Євросоюз", - відзначає Reuters та додає, що деякі країни ЄС пропонували включити у список самого міністра оборони РФ Сергія Шойгу.

Антонов у грудні 2014 року заявив, що Україна відмовилась від свого позаблокового статусу під тиском НАТО, метою якого є, аби Україна стала "лінією фронту у протистоянні з Росією".

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За даними агентства, серед 19 осіб, проти яких будуть запроваджені персональні санкції ЄС, 14 - представники проросійських терористів на сході України. Список попередньо був затверджений постійними представниками держав ЄС у Брюсселі 5 лютого і набуде чинності після затвердження міністрами закордонних справ країн Євросоюзу та публікації його в Офіційному віснику ЄС.