Латвія та Естонія заявили про готовність до "гібридної війни"

"Наші внутрішні плани містять в собі й такий можливий сценарій. Ми взяли до уваги те, що відбувається в Україні", - сказав міністр оборони Латвії Раймондс Вейоніс, передає DW.DE.

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Про вжиття відповідних запобіжних оборонних заходів заявив також і керівник естонського уряду Тааві Роівас. За його словами, "Естонія уважно спланувала свою оборону". Водночас обидва політики вважають, що загроза нападу на їхні країни є незначною через те, що Латвія та Естонія є членами НАТО.

Нагадаємо, що терміном "гібридна війна" називаються бойові дії, які ведуться солдатами та бойовою технікою без ознак приналежності до військ якоїсь країни та підтримуються кампанією дезінформації та атаками в кіберпросторі.

Минулого тижня колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен в інтерв'ю британському виданню Daily Telegraph заявив, що російський президент Володимир Путін може зважитись на "гібридний" напад на країни Балтії, аби перевірити дію гарантій оборонної підтримки з боку Північноатлантичного альянсу.