Екс-глава НАТО заявив про ймовірність нападу Росії на Балтію

Про це повідомляє Новое Время з посиланням на The Telegrath.

За словами Расмуссена, Путін проводить політику руйнування консолідації країн НАТО та відновлення домінування Росії у Східній Європі.

"Це не про Україну. Путін хоче повернути Росії колишнє положення великої держави", - сказав екс-голова альянсу.

У той же час Расмуссен зазначив, що напад на Балтію принесе величезну поразку Путіну.

Читайте такожОдним Кримом Путін не задовольниться - аналітик

За його словами, під загрозу потрапляють Естонія і Латвія, в яких існують великі російські громади, і в них можуть бути використані "маленькі зелені чоловічки" без позначень для приховування будь-якого втручання.

Через це, стверджує Расмуссен, у "найбільш слабких членів НАТО" може виникнути спокуса применшити значення події, або для захисту комерційних зв'язків з Росією, або через прокремлівські настрої, які існують в Угорщині та Греції.