Екс-глава НАТО заявив про ймовірність нападу Росії на Балтію
Колишній генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен вважає, що РФ може напасти на країни Балтії, щоб перевірити, як на це відреагує НАТО.
Про це повідомляє Новое Время з посиланням на The Telegrath.
За словами Расмуссена, Путін проводить політику руйнування консолідації країн НАТО та відновлення домінування Росії у Східній Європі.
"Це не про Україну. Путін хоче повернути Росії колишнє положення великої держави", - сказав екс-голова альянсу.
У той же час Расмуссен зазначив, що напад на Балтію принесе величезну поразку Путіну.
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За його словами, під загрозу потрапляють Естонія і Латвія, в яких існують великі російські громади, і в них можуть бути використані "маленькі зелені чоловічки" без позначень для приховування будь-якого втручання.
Через це, стверджує Расмуссен, у "найбільш слабких членів НАТО" може виникнути спокуса применшити значення події, або для захисту комерційних зв'язків з Росією, або через прокремлівські настрої, які існують в Угорщині та Греції.