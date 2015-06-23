США не розглядають питання повернення до Європи ядерної зброї як відповіді на риторику Росії

Посол США в НАТО Дуглас Лют стверджує, що Вашингтон не розглядає питання можливого повернення в Європу ядерної зброї як відповіді на ядерну риторику Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Брюсселі.

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За словами Люта, "рішення повернути ядерну зброю, яка знаходилася в Європі 30 років тому, не розглядається. Є загальна оцінка у Вашингтоні та паралельна оцінка у НАТО, щоб подивитися на всі можливі наслідки того, що Росія говорить про свою ядерну збою і що ми бачимо у дійсності в плані розвитку та встановлення".

Лют зазначив, що ця оцінка ще триває. "Щодо цього і того, якими мають бути дії у відповідь, ми ще не зробили ніякого висновку", - наголосив він.

Американський посол нагадав, що США звинуватили РФ у порушенні "однієї з головних угод періоду після холодної війни - угоди про нерозповсюдження ядерної зброї середньої дальності".

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За його словами, зараз з Росією триває "серйозний діалог".

"Ми намагаємося повернути її назад, у відповідність до угоди. Ми не йдемо на розмову про контррозміщення. Ми ще у процесі і намагаємося повернути Росію назад. Немає навіть руху ноги, щоб знову повернути ядерну зброю, яку ми вивели, в Європу", - підкреслив Лют.