НАТО: заяви про можливість розміщення ядерної зброї в Криму безвідповідальні

У той же час в Альянсі зазначають, що досі немає прямих доказів розміщення ядерних боєголовок Росії в Криму.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

«Повідомлення в пресі про розміщення в Криму та можливості застосування ядерної зброї, ми вважаємо безвідповідальним, як для ядерної держави. У той же час, ми, власне, не бачили ніяких прямих змін, але це не означає, що їх може не відбутися. Не забувайте, що більшість систем-носіїв ядерної зброї, використовуваних Росією, мають подвійне застосування: для звичайних, і для ядерних озброєнь. Деякі з них вже там розміщені», – заявив головнокомандувач об'єднаними збройними силами НАТО в Європі генерал Філіп Бридлав.

За його словами, в НАТО нічого не знають щодо можливого розміщення систем протиракетної оборони в Україні.

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У Кремлі заявили, що вдадуться до «відповідних заходів» у разі, якщо Україна розмістить на своїй території елементи системи протиракетної оборони.

Раніше російська влада заявляла, що Москва має право розміщувати ядерну зброю в Криму, тому що це тепер «частина Росії».