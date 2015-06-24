Влада Таджикистану буде позбавляти громадянства тих, хто приєднався до бойовиків
Громадяни Таджикистану, що воюють на території іноземних держав на стороні організацій, визнаних терористичними, будуть позбавлені громадянства.
Відповідні поправки, внесені таджицьким урядом у законопроект "Про громадянство", були одноголосно підтримані депутатами національного парламенту країни, передає Бі-бі-сі.
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Про серйозну загрозу з боку озброєних груп, що складаються з уродженців держав Центральної Азії, заявив минулого тижня помічник таджицького президента з питань безпеки.
За даними таджицьких спецслужб, біля афганської прикордонної зони зосереджено на сьогоднішній день близько 2 тис. бойовиків руху Талібан і терористів джихадстського угруповання "Ісламська держава".
Раніше стало відомо, що колишній командир спеціального підрозділу МВС Таджикистану Гулмурод Халімов приєднався до бойовиків "Ісламської держави".
В кінці травня в соцмережах з'явилося записане нею відеозвернення, в якому Гулмурод Халімов звинуватив таджицьку владу в переслідуванні мусульман і закликав співробітників правоохоронних органів, а також таджицьких трудових мігрантів послідувати своєму прикладу.