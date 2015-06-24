Влада Таджикистану буде позбавляти громадянства тих, хто приєднався до бойовиків

Відповідні поправки, внесені таджицьким урядом у законопроект "Про громадянство", були одноголосно підтримані депутатами національного парламенту країни, передає Бі-бі-сі.

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Про серйозну загрозу з боку озброєних груп, що складаються з уродженців держав Центральної Азії, заявив минулого тижня помічник таджицького президента з питань безпеки.

За даними таджицьких спецслужб, біля афганської прикордонної зони зосереджено на сьогоднішній день близько 2 тис. бойовиків руху Талібан і терористів джихадстського угруповання "Ісламська держава".

Раніше стало відомо, що колишній командир спеціального підрозділу МВС Таджикистану Гулмурод Халімов приєднався до бойовиків "Ісламської держави".

В кінці травня в соцмережах з'явилося записане нею відеозвернення, в якому Гулмурод Халімов звинуватив таджицьку владу в переслідуванні мусульман і закликав співробітників правоохоронних органів, а також таджицьких трудових мігрантів послідувати своєму прикладу.