СБУ затримала громадянина Лівану за підозрою у фінансуванні терористів "Хезболли"

Як повідомляє прес-центр СБУ, організатор транснаціонального злочинного угруповання, що спеціалізується на шахрайстві та махінаціях у банківській сфері України, Молдови, Грузії, Туреччини, ОАЕ, країн Європи, причетний до скоєння особливо тяжких злочинів на території Республіки Молдова.

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У квітні 2014 року більшість членів банди затримано молдовськими правоохоронцями за підозрою у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах, а у серпні цього ж року їм уже було висунуто обвинувачення. З метою уникнення кримінальної відповідальності зловмисник каналами нелегальної міграції втік від молдовського правосуддя і тривалий час переховувався на території ОАЕ, Туреччини та країн ЄС.

Транснаціональне злочинне угруповання перевіряється також на причетність до фінансування міжнародної терористичної організації "Хезболла".

Затримання зловмисника є результатом спільної копіткої роботи СБУ та спецслужб Республіки Молдова. Розпочато процедуру його екстрадиції.