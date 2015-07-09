Бразилія не підтримує санкції проти Росії - глава МЗС

Про це заявив в середу міністр закордонних справ Бразилії Мауро Віейра, пише РИА Новости з посиланням на видання Sputnik.

"Бразилія вважає односторонні санкції інструментом, легітимність якого є спірною. Тому ми їх не визнаємо і не підтримуємо", — заявив глава МЗС Бразилії в інтерв'ю Sputnik.

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Віейра підкреслив, що Бразилія принципово не визнає санкції, вжиті поза правовим полем ООН. Він також зазначив, що "санкції не сприяють побудові довірчих відносин між сторонами для мирного політичного вирішення питань і перешкоджають відновленню економічного зростання регіону".

На думку голови бразильського МЗС країни повинні віддавати перевагу політичному діалогу й дипломатії як основним інструментам для подолання розбіжностей, що є найбільш ефективним способом подолання конфліктів.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Сербія не в змозі приєднатися до рішення Євросоюзу про санкції щодо Росії, за те, що це буде мати економічні наслідки для країни.