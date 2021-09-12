11 вересня - день, коли світ змінився. Чому за 20 років США не вдалося перемогти Аль-Каїду

Двадцять років тому 11 вересня Сполучені Штати пережили найстрашніший і наймасштабніший теракт. До цього дня загроза тероризму не була у пріоритетах американських спецслужб. Та попри те, що за двадцять років це змінилось, Аль-Каїда, яку Штати намагалися перемогти, досі існує.

Уже виросли покоління, які не пам’ятають, яким безпечним, а, можливо, наївним і легковажним світ був до 11 вересня 2001 року. Загроза тероризму на початку 2000-х, як не парадоксально, взагалі не була у пріоритетах американських спецслужб. Й американці були шоковані тим, що хтось ненавидить їх настільки сильно, що ладен вбивати випадкових людей, які ідуть на роботу чи летять у літаку. 11 вересня виявило купу прогалин не лише в авіаційній безпеці, а й загалом у системі безпеки Сполучених Штатів. Так, Америка відтоді навчилася захищати себе. Але ціна виявилася надзвичайно високою.

"Пригадуючи світ, яким він був до 11 вересня, я думаю про якісь дрібниці. Наприклад, можна було приїхати до аеропорту за 20 чи навіть за 10 хвилин до посадки на літак. Можна було підійти до стійки авіакомпанії і сказати: "Мені потрібно встигнути на рейс", і вони проводили повз охорону", - згадує у розмові з ТСН.Тижнем ветеран війни в Афганістані, письменник Едріан Боненбергер.

Вранці 11 вересня 2001 року 19 терористів сіли на літаки у різних аеропортах Сполучених Штатів. Четверо з них - випускники американських льотних шкіл. З собою вони пронесли дозволені правилами ножі.

Смертники захоплюють кабіни пілотів і скеровують судна у найвідоміші будівлі Сполучених Штатів - символи їхньої величі та могутності.

Дезірі Бучат працювала у Південній вежі. Коли літак врізався у Північну, всі подумали, що це випадковість, тож евакуацію офіційно не оголошували. Але її колега на ім’я Джим підбурив усіх тікати.

"Я побачила, як Джим іде коридором, перевіряючи кабінети. Він хотів переконатися, що всі знають, що треба тікати. Що треба іти додому. Він сам не встигне вийти. А далі настала моя черга зайти в ліфт…", - розповідає ТСН.Тижню жінка.

"Я не бачила, що сталося, я бачила, як люди вистрибували з будівлі. Моя сестра там", - додає вона.

Третій літак влучає в міністерство оборони США.

Пасажири четвертого мали телефонний зв‘язок і дізналися, що Америка охоплена терактами. Вони увірвалися в кабіну пілотів і відібрали керування у терористів. Літак розбивається у полі над Пенсильванією. За даними слідства, він мав влучити у Капітолій.

Його пасажири ще мали хвилини, щоб подзвонити додому.

"У нас тут невеличка проблема на літаку. Зі мною все гаразд. Люблю тебе понад усе, просто знай це", - такі та схожі фрази почули родичі пасажирів літака.

Про те, що Америку атакували, президенту Джорджу Бушу помічник встигне прошепотіти до початку відкритого уроку у школі, де він перебуває. На його обличчі - суміш шоку і спроби опанувати себе.

За терактами виявилось угрупування Аль-Каїда. Більшість американців про нього досі навіть не чула. Але згодом вони дізнаються чимало, зокрема й те, що цього монстра опосередковано підгодовував їх власний уряд. Під час радянського вторгнення до Афганістану Сполучені Штати, щоб підважити військову операцію СРСР, озброюють моджахедів.

"Так, опосередковано Штати через операцію "циклон". Це була операція з фінансування й підтримки афганських джахедів. З них потім виростили, в результаті цієї операції, посилення моджахедського руху, виросли і Талібан, і Аль-Каїда. У 1998 році Усама бен Ладен видав так звану фету, в якій заявив, що треба проводити джихад проти іноземців – проти американців конкретно, бо він вважав, що Сполучені Штати на чолі колективного заходу є гнобителями мусульманського світу", - розповів ТСН.Тижню експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Ілія Куса.

Далі виявиться, що розвідувальні органи США мали інформацію про те, що Аль-Каїда планувала теракти. Але через напружені стосунки між ЦРУ та ФБР вони вчасно не обмінялися нею. Терористи жили і розробляли свій кривавий замисел просто у них під носом.

Боляче обпікшись 11 вересня, США дозволяють прослуховувати усі телефонні розмови на своїй території без рішення суду.

Конгрес дає дозвіл президенту знайти терористів і знешкодити, де б вони не перебували.

І розвідка знайшла тренувальні бази Аль-Каїди на території Афганістану. США вводять туди свої війська. Так розпочнеться найдовша американська війна.

"Я пам’ятаю цей день у листопаді. Президент Буш був переобраний на другий термін. Я слухав по радіо передачу про події в Афганістані. Це було глобальне усвідомлення того, що моя держава ще довго братиме участь у війні. Я подумав: якщо моя держава воює, я теж маю іти на війну", - розповідає ТСН.Тижню Едріан Боненбергер.

Американські війська швидко витіснили Талібан з Афганістану. Та на ліквідацію лідера Аль-Каїди Усами бен Ладена знадобилося цілих 10 років. Коли і ця ціль була досягнута, США поставили перед собою нову - збудувати в Афганістані таку систему, яка не дасть країні повернутися у темні часи Талібану та Аль-Каїди.

"Спочатку я служив у горах на сході провінції Пактіка. Там сільська місцевість, і людям взагалі не було цікаво те, що ми їм пропонували - демократія. Та навіть дороги їх не цікавили. Ні, люди там не дурні. Я їм пояснював: от, будуть у вас дороги, ви побудуєте заправку, а потім - ресторан. І це допоможе розвинути вашу місцевість. А вони такі - так, ми розуміємо, про що ви, ми просто не хочемо", - згадує Едріан Боненбергер.

Після виходу американських військ, Талібан захопив країну зі швидкістю, якої не було в найпесимістичніших прогнозах розвідки США. Афганська армія просто безслідно зникла. Президент Джо Байден назвав помилкою те, що американці намагалися облаштувати життя Афганістану, забувши, що їхньою першою і головною ціллю було не це, а боротьба з тероризмом.

В останні дні американської присутності в Афганістані їхня стара знайома – Аль-Каїда - вчинила теракт в аеропорту Кабула, внаслідок якого загинули 13 американських морських піхотинців.

"Аль-Каїда є потужною, просто її вигляд змінився. Після 2005 року вона увійшла в період фрагментації. Тобто не можна сказати, що там занепад, але вони розкололися на різні групи, які почали діяти автономно один від одного", - каже Ілія Куса.

Едріан, відслуживши в Афганістані дві каденції, не вважає той час згаяним. Зрештою, каже він, афганці мали 20 років стабільності, яку не захотіли захищати. А США навчили захищати себе.

"Це правда. Аль-Каїда жива. Але з іншого боку, Аль-Каїда змогла зробити 11 вересня лише тому, що тоді люди могли пройти до літака і їх ніхто ні про що не запитував. Америка змінилася", - підкреслює ветеран війни в Афганістані.

Але ціна - десятки тисяч життів і трильйон доларів.

На місці, де стояли вежі-близнюки, пробирає до глибини душі. Тут, серед хмарочосів, нині два басейни. Вода стікає у безодню. 40 відсотків родин загиблих так і не отримали нічого - ані фрагментів тіл, ані бодай якихось побутових дрібничок. І це місце, де вони можуть пам'ятати.

Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter