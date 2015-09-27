Меркель запропонувала провести масштабні реформи у ВООЗ

Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на агентство Reuters.

За інформацією агентства, дана ініціатива повинна запобігти повторенню епідемій таких захворювань, як лихоманка Ебола, за рахунок завчасного інформування про спалах захворювань на світовому рівні.

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Представники Норвегії та Гани підтримали ініціативу, повідомляє агентство. Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Солберг позитивно оцінила пропозицію Меркель, зазначивши, що незабаром може розпочатися нова епідемія.

Як повідомляв УНІАН раніше канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що настав час реформувати Раду Безпеки ООН, який повинен відображати реальний розподіл влади в світі в 21-му столітті.