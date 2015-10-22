CNN повідомляє про першого загиблого в боротьбі з ІДІЛ американського військового

Про це телеканалу CNN стало відомо від двох представників влади на умовах анонімності.

За даними телеканалу, це перший американець, який загинув у боротьбі з терористичним угрупуванням «Ісламська держава».

Внаслідок проведеної операції врятовано 70 заручників. За словами джерел, в ній брали участь, крім військових США, солдати від курдів та Іраку. Операція пройшла в місті Хоїжа на півночі Іраку, додав один з джерел. Більше подробиць про операцію на даний момент немає.

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Операція прийшла більш ніж через місяць після того, як курдські сили безпеки заявили, що ісламістське угруповання викрало десятки людей в районі Хоїжа.

Зазначимо, що напередодні бойовики ІДІЛ в іракській провінції Анбар розстріляли 70 осіб - представників великого племені аль-бунімар.

Як повідомляв УНІАН, міжнародна коаліція з боротьби з ІДІЛ на чолі з США готується відкрити новий фронт на північному сході Сирії з метою встановити контроль над фактичною столицею ісламістів, містом Ракка.