США та Китай планують узгоджувати дії в ООН через ядерні випробування КНДР - Керрі

Про це у Twitter повідомив секретар Державного департаменту США Джон Керрі.

Зокрема, за словами очільника американського зовнішньополітичного відомства, він провів конструктивну розмову з головою Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном.

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Керрі зазначив, що загроза, яку представляє ядерна програма Північної Кореї має важливе значення на світовому порядку денному.

"США та Китай домовилися щодо необхідності узгоджених дій в ООН", - сказано у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, вранці 6 січня влада КНДР оголосила про успішне випробування водневої бомби.

Як йдеться в заяві уряду країни, випробування відбулося "відповідно до стратегічного курсу Трудової партії Кореї. В результаті КНДР стала володіти найпотужнішими ядерними силами стримування".

Міністерство закордонних справ України розповсюдило заяву, в якій підкреслює, що в Україні глибоко стурбовані заявами керівництва КНДР про здійснення випробування чергового ядерного пристрою.

«Україна як держава, яка добровільно відмовилася від власного ядерного потенціалу і неухильно дотримується принципів ядерного нерозповсюдження, рішуче засуджує такі дії КНДР. Вважаємо, що це питання має бути невідкладно розглянуте Радою безпеки ООН», - заявили в МЗС.