Аналітики Stratfor розповіли про боротьбу ісламістів за вплив в Африці (інфографіка)

Низка терактів північноафриканського відділення Аль-Каїди легко пояснити важким становищем, в яке наразі потрапило це угруповання джихадистів, вважають експерти американської приватної розвідувально-аналітичної компанії Stratfor.

"Аль-Каїда зміцнює свої позиції в Північній Африці, щоб успішніше протистояти зазіханням Ісламської держави на свої території, ресурси та збільшити свої приплив новобранців до своїх лав", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що посилення конкуренції за право керувати всесвітнім джихадизмом змусило Аль-Каїду активізувати свою діяльність у регіонах, де її вплив останнім часом дуже ослаб.

Саме цим можна пояснити останні напади на слабкозахищені цілі в містах Африки.

Зокрема, з початку 2016 року, ісламісти здійснили кілька нападів за межами своєї традиційної зони активності, в тому числі на Hotel Splendid в Буркіна-Фасо та курорт Grand Bassam у Кот-Д'івуар

"Прагнучи зберегти свої позиції в регіоні, терористи швидше за все збільшуватимуть кількість нападів на західні об'єкти в країнах, які не мають можливості забезпечити їх безпеку", - підкреслюють аналітики.

Напади на слабкозахищені об'єкти переслідують відразу дві мети.

З одного боку, вони підривають регіональну безпеку, оскільки демонструють неспроможність місцевих урядів забезпечити безпеку на підконтрольних їм територіях.

З іншого – теракти привертають увагу світової спільноти до Аль-Каїди, нагадуючи однодумцям-джихадистам і решті світу, що ІДІЛ не є єдиним претендентом на лідерство світового руху Джихаду.

Оскільки Аль-Каїду витісняють з її звичного оперативного простору як силові структури, так і бойовики інших ісламських угруповань, найближчим часом варто очікувати поширення терактів на менш захищені країни, у тому числі Малі, Нігер, Кот-Д'івуар, Буркіна-Фасо та Сенегал.

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"Оскільки великі готелі в регіоні швидко відреагували на загрозу, посиливши службу безпеки, терористи переключаться на теракти в невеликих готелях, кафе і ресторанах, які відвідують громадяни західних країн", - резюмує видання.