У Малі невідомі атакували готель, переобладнаний під тренувальну базу ЄС

Про це повідомили в міноборони країни в понеділок, 21 березня, передає Deutsche Welle. У відомстві повідомили про відправлення спецпідрозділів на місце події.

"Нападники спробували прорватися через головний вхід, а охорона біля входу відкрила вогонь. Один із нападників загинув. Стрілянина тривала декілька хвилин", - сказав інформагенції Reuters свідок поблизу готелю. Постраждалих чи загиблих серед персоналу тренувальної місії немає.

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Жодна терористична група поки не взяла на себе відповідальності за інцидент.

В готелі Nord-Sud розміщено близько 600 військових з Євросоюзу, які проводять навчання для місцевих силових підрозділів.

Нагадаємо, що це не перший подібний напад в Малі. Аналогічний інцидент стався в березні 2015 року. Тоді повідомлялося про щонайменше одного загиблого миротворця і двох мирних жителів.

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20 листопада 2015 року група озброєних людей захопила готель Radisson Blu столиці Малі Бамако і утримувала в заручниках близько 170 осіб. Жертвами теракту стали 20 осіб, у тому числі 14 іноземців. Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угрупування "Аль-Мурабітун", яке присягло на вірність "Ісламській державі".