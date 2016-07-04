Туреччина спростувала можливість допуску Росії на авіабазу "Інджирлік"

Він заявив, що не робив такого коментаря, передає РБК з посиланням на Reuters.

"Ми сказали, що можемо співпрацювати з усіма, хто бореться проти "Ісламської держави", — сказав Чавушоглу, відповідаючи на відповідне питання.

При цьому він додав, що не говорив про використання Росією авіабази "Інджирлік".

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"Ми будемо співпрацювати з усіма, хто протистоїть ІД. Ми від самого початку ведемо цю боротьбу, і ми відкрили базу "Інджирлік" для тих, хто хоче активно взяти участь у ній. Чому ми не зможемо точно так само співпрацювати і з Росією? ІД – для всіх нас ворог, і з ним потрібно боротися. Це найвищою мірою важливо для впровадження цього механізму в життя і запобігання будь-яким небажаним інцидентам. З цієї теми ми зійшлися в думці із Сергієм Лавровим", — писали ЗМІ, посилаючись на інтерв'ю Чавушоглу телеканалу TRT.