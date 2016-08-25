Росія погодилася на 48-годинне перемир'я в Алеппо - ООН

Про це повідомляє Reuters.

"У нас є... згода тепер від Російської Федерації на 48-годинну паузу. Ми чекаємо її від інших сторін", - повідомив координатор ООН з надання надзвичайної допомоги Ян Егеланн на брифінгу в Женеві.

За його словами, отримання такої згоди зайняло значно більше часу, ніж очікувалося.

У свою чергу спеціальний представник генерального секретаря ООН по Сирії Стеффан де Містура додав, що "ми готові, вантажівки готові, і вони можуть відправитися в будь-який час, як тільки ми отримаємо таке повідомлення".

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Нагадаємо, 17 серпня ООН зажадала 48-годинного припинення вогню в Алеппо.

Найбільше місто Сирії Алеппо з довоєнним населенням понад 2 мільйони людей протягом багатьох місяців залишається епіцентром протистояння між урядовими і опозиційними силами,будучи розділеним приблизно навпіл. Урядові сили режиму Башара Асада при цьому діють за активної підтримки російських бомбардувальників.