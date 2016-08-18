ООН вимагає 48-годинного припинення вогню в Алеппо

Про це заявив у Женеві спеціальний представник ООН щодо Сирії Стаффан де Містура, передає українська редакція "Німецької хвилі". Він оголосив про призупинення роботи робочої групи ООН щодо надання гуманітарної допомоги Сирії до кінця поточного тижня для того, щоб "подати сигнал великим державам".

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Стеффан Де Містура заявив, що необхідність дводенного припинення збройного протистояння у сирійському місті Алеппо буде головною темою під час зустрічі міжнародної робочої групи щодо припинення вогню у Сирії, яка відбудеться пізніше у четвер. "Від імені генерального секретаря ООН я вимагаю: необхідно досягнути 48-годинної паузи в Алеппо, і для цього потрібні не лише великі зусилля двох співголовуючих країн (США і Росії), але й тих, хто має вплив на місцях", - зауважив Стеффан де Містура.

Про необхідність зробити принаймні 48-годинну перерву у протистоянні в Алеппо заявили у міжнародній благодійній організації "Лікарі без кордонів". Координаторка організації у регіоні Близького Сходу Евіта Муавад охарактеризувала ситуацію в Алеппо як "надзвичайну складну". За її словами, щоденно внаслідок бомбардувань у місті поранення отримують близько 50 осіб. При цьому на 250 тис. мешканців східних районів Алеппо працює лише 35 лікарів.

Як заявив в інтерв’ю виданню ZDF-Morgenmagazin керівник німецького підрозділу ЮНІСЕФ Руді Тарнеден, особливо від критичної ситуації в Алеппо страждають діти. За його словами, на додаток до "голосної смерті" від бомбардувань дітям тепер загрожує "тиха смерть" від захворювань, зокрема, від холери. Тарнеден наголосив, що мешканці Алеппо змушені використовувати забруднену воду для пиття через відсутність постачання до міста питної води, що може спричинити епідемії.

Місто Алеппо на північному заході Сирії з населенням більш ніж 2 млн осіб протягом багатьох місяців залишається епіцентром запеклого протистояння сирійської коаліції повстанців та джихадистів, які називають себе "Армією завоювання", та урядовими силами режиму Асада, які діють за активної підтримки бомбардувальників Росії.