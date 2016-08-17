Бої за Алеппо: Лавров розповів про переговори з Вашингтоном щодо відкриття "дороги життя"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він повідомив на спільній з главою МЗС Нової Зеландії Марреєм Маккаллі прес-конференції в Москві.

«Головне завдання - налагодити нарешті координацію у врегулюванні сирійської кризи. Обговорюється це і за лінією військових, і за лінією спецслужб, за лінією зовнішньополітичних відомств. Вчора відбулася моя чергова тривала телефонна розмова з Джоном Керрі. Ми у всіх цих форматах - на рівні МЗС, Міноборони, розвідок - обговорюємо конкретні механізми втілення в життя тих домовленостей, які були досягнуті», - сказав Лавров.

На його думку, потрібно вжити заходів для припинення бойових дій і дотримання режиму припинення вогню, введеного Радбезом ООН, і припинення перекидання бойовиків до Сирії.

«Ми обговорюємо і з США, і з представниками ООН можливості забезпечення контролю вже після перетину турецько-сирійського кордону, на так званій дорозі Кастелло, яка веде до району Алеппо і прилеглих районів навколо нього. Якщо ми забезпечимо такий контроль і якщо у нас всіх, і у сирійського уряду, звичайно ж, буде впевненість, що перемир'я не буде використовуватися для поповнення запасів і лав терористичних організацій, тоді я переконаний, що набагато легше буде домовлятися про припинення вогню між урядом і тими групами, які приєдналися до відповідних домовленостей, але регулярно їх порушують», - зазначив Лавров.

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Він відзначив, що РФ спільно зі США і колегами із ООН» розглядає «шляхи підкріплення гуманітарної ініціативи, яку російська сторона спільно з сирійським керівництвом реалізує щодо Алеппо».

«Ми обговорюємо додаткові маршрути доставки гуманітарної допомоги і до східного Алеппо, і до західного Алеппо, який контролюється зараз бойовиками. Щодо західного Алеппо цілий ряд варіантів, який ООНівські професіонали запропонували, ми зараз їх більш детально опрацьовуємо», - сказав Лавров.

Трасу Кастелло називають "дорогою життя". Це єдина транспортна артерія, що зв'язує блокадную східну половину Алеппо із зовнішнім світом - нею раніше доставляли продовольство, паливо, медикаменти, мирне населення могло в'їхати/виїхати з міста.