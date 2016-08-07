Сили сирійської опозиції прорвалися в обложену східну частину Алеппо
Сирійська опозиція заявила про прорив блокади підконтрольної їй східної частини найбільшого міста країни Алеппо, яку було взято в кільце урядовими силами кілька тижнів тому.
Як передає Reuters, за даними "Сирійської обсерваторії з прав людини", що базується у Великобританії, незважаючи на прорив повстанцями облоги, триваючі інтенсивні бої і авіаудари означають, що безпечного коридору між підконтрольними їм територіями Алеппо немає.
5 серпня почався штурм опозиційними силами військової бази Рамуса на півдні міста, взяття якої дозволило б забезпечити такий коридор.
Читайте такожРосійська авіація бомбила два табори біженців у Сирії, є загиблі - правозахисники
У свою чергу, як зазначає BBC, проурядові джерела заперечують, що повстанцям вдалося це зробити. Сирійська армія заявляє, що відбила напад і завдала повстанцям важких втрат.
Повідомляється, що в обложеній частині міста залишаються близько 250 тисяч осіб.
Крім того, зазначається, що альянс сирійської опозиції і курдів на даний момент відвоював більшу частину Манбіджа - одного з ключових міст на півночі країни - у бойовиків "Ісламської держави".