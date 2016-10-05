У дебатах кандидатів у віце-президенти США переміг представник Трампа – опитування CNN

Американські виборці, що дивилися теледебати кандидатів у віце-президенти США, віддали перевагу представнику від Республіканської партії Майку Пенсу.

Такими є дані опитування CNN, проведеного після дебатів, передає Європейська правда.

Згідно з результатами, 48% глядачів віддали перемогу у дебатах кандидату Дональда Трампа – Майку Пенсу.

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42% опитаних вважають, що у дебатах переміг кандидат у віце-президенти Тім Кейн, представник демократів.

CNN наголошує, що опитування не відображає думку тих американців, що не дивилися дебати.

Як повідомляв УНІАН, згідно з опитуванням телеканалу CNN, проведеним одразу після дебатів Клінтон і Трампа, переконливу перемогу в них здобула Клінтон - так вважають 62% опитаних. За Трампа висловилися 26%.