Шварценеггер: я вперше не проголосую за республіканського кандидата в президенти

06:43, 09 жовтня 2016
Світ
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Голлівудський актор і колишній губернатор американського штату Каліфорнія Арнольд Шварценеггер заявив, що вперше не підтримає кандидата від Республіканської партії в президенти США, яким на цих виборах виступає скандаліст Дональд Трамп.

Шварценеггер не проголосует за Трампа / youtube.com

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За словами актора австрійського походження, він поки не вирішив, як саме вчинить на цих виборах, але запевнив, що не буде голосувати за республіканця вперше з 1983 року, коли отримав громадянство США.

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Шварценеггер зазначив, що підтримував республіканців ще з 1968 року, коли переїхав у цю країну.

Однак, на його думку, вважати себе американцем набагато важливіше, ніж республіканцем.

"Так що я б сьогодні нагадав моїм товаришам-республіканцям, що не тільки прийнятно робити вибір на користь своєї країни у противагу вашій партії, але це і ваш обов'язок", - заявив Шварценеггер.

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