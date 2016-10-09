Шварценеггер: я вперше не проголосую за республіканського кандидата в президенти

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

За словами актора австрійського походження, він поки не вирішив, як саме вчинить на цих виборах, але запевнив, що не буде голосувати за республіканця вперше з 1983 року, коли отримав громадянство США.

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Шварценеггер зазначив, що підтримував республіканців ще з 1968 року, коли переїхав у цю країну.

Однак, на його думку, вважати себе американцем набагато важливіше, ніж республіканцем.

"Так що я б сьогодні нагадав моїм товаришам-республіканцям, що не тільки прийнятно робити вибір на користь своєї країни у противагу вашій партії, але це і ваш обов'язок", - заявив Шварценеггер.