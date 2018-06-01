Екс-генсекретар НАТО Расмуссен: "Країни, які найбільше виступають за скасування санкцій, такі як Італія та Греція, менш за інших потерпають від санкцій, запроваджених для Росії"

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен став ініціатором нещодавно створеної групи «Друзі України», перша зустріч якої відбулася у штаб-квартирі НАТО 12 жовтня. До складу групи увійшли Карл Більдт (Швеція, прем'єр-міністр з 1991 по 1994 роки, міністр закордонних справ з 2006 по 2014 роки), Влодзімеж Цімошевіч (Польща, прем'єр-міністр з 1996 по 1997 роки, міністр закордонних справ з 2001 по 2005 роки), Мікулаш Дзуринда (Словаччина, прем'єр-міністр з 1998 по 2006 роки, міністр закордонних справ з 2010 по 2012 роки), Томас Хендірк Ілвес (Естонія, президент з 2006 по 2016 роки), Ганс-Герт Поттерінг (Німеччина, президент Європейського парламенту з 2007 по 2009 роки), Сер Малкольм Ріфкінд (Великобританія, міністр оборони з 1992 по 1995 роки, міністр закордонних справ з 1995 по 1997 роки) та Андерс Фог Расмуссен (генеральний секретар НАТО з 2009 по 2014 роки).

В інтерв’ю УНІАН колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен розповів, про що йшлося на першій зустрічі «Друзів України», про потребу продовжити антиросійські санкції на 12 місяців замість шести та необхідність оновлення наявного формату переговорів по Донбасу.

Коли саме було створено групу «Друзі України»?

Після мого призначення радником президента України Петра Порошенка, моя компанія Rasmussen Global ініціювала амбітний проект стосовно України. Головна мета проекту - утримувати Україну на міжнародному порядку денному, у той же час тримаючи реформи на порядку денному Києва. У цьому напрямку група «Друзів України», зокрема, прагне зібрати разом поважні фігури, які можуть бути долученими до українського проекту та допомогти цій меті.

На додаток, вибір часу для першої зустрічі (зустріч відбулася 12 жовтня – УНІАН) збігається із проведенням саміту ЄС (політичні консультації високого рівня Україна-ЄС відбудуться у Брюсселі 19 жовтня – УНІАН), на якому будуть обговорюватися відносини з Росією. Також зустріч пройшла за місяць до саміту Україна-ЄС (саміт, який у поточному році двічі відтерміновувався, має відбутися до кінця осені 2016 року – УНІАН). Саме тому критично важливо, створивши цю групу, зібрати разом інформовані та заслуговуючі на довіру голоси для того, щоб допомогти розширити цю дискусію.

З якою метою це було зроблено?

Зараз Україна перебуває на переломному етапі своєї історії. У той час, коли на сході війна, Україна знаходиться посередині проведення найамбітніших реформ. У той же час країна поступово стає близьким союзником ЄС і партнером по ряду питань. Таких, як нелегальна міграція чи енергетична безпека. У кінцевому рахунку, Україна має значення. І саме тому в західних столицях важливо мати широкі та стратегічні дискусії.

Чим саме займатиметься група?

«Друзі України» координують майбутню просвітницьку діяльність, яка спрямована на підтримку стратегічного та збалансованого обговорення, у той же час допомагаючи з надійними порадами із західних столиць президенту Порошенку. Це включає зустрічі високого рівня з ЄС та США, з фокусом на антикорупційних реформах, приватизації, ситуації на сході та Мінському процесу, чи співпраці з НАТО.

Про що саме йшлося на першому засіданні?

Темами першого засідання була безпекова ситуація в Україні та участь Заходу у вирішенні конфлікту на сході України, включаючи продовження режиму санкцій. Ми випустили декларацію, яка закликає до сміливого підходу щодо Росії та більшої підтримки для України та її реформ.

Щодо санкцій, то ми рекомендували продовжити чинні заходи до 12 місяців замість шести, та переслідувати тих, хто намагається їх обійти. Ми також думаємо, що для вирішення війни на Донбасі нам необхідно оновити наявний формат та включити США та ЄС в переговорний процес. Ми говорили й про рекомендації для Києва у сфері реформ.

Ми також обговорили незалежну доповідь Rasmussen Global, підготовлену ведучими експертами, з питань санкцій щодо Росії. Дослідження розвінчує багато міфів. Наприклад, про те, що країни в Європі, які зазнали втрат від режиму санкцій, є тими країнами, які зараз просять цей режим анулювати. Це неправильно. Насправді країни, які найбільше виступають за скасування санкцій, такі як Італія та Греція, є серед тих країн, які менш за інших потерпають від санкцій, запроваджених для Росії. Тому їх позиція щодо анулювання санкцій є більш політичною, ніж економічною.

Ірина Сомер