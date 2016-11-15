Обама нагадав країнам НАТО про обов'язок витрачати 2% від ВВП на оборону

Про це Обама сказав на спільній прес-конференції з головою грецького уряду Алексісом Ципрасом в Афінах. Трансляція прес-конференції відбувалася на сайті Білого дому.

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"Я хочу скористатися цією можливістю, щоб засвідчити повагу Греції, яка є одним із п'яти союзників НАТО і яка витрачає 2% від ВВП на оборону", - заявив Обама.

Він нагадав, що зобов'язання про витрату 2% від ВВП не всі країни-члени Альянсу виконали.

"Греція це зробила навіть під час важкої економічної кризи. Якщо Греція може виконати це зобов'язання перед НАТО, всі наші союзники повинні бути в змозі зробити це", - наголосив президент США.

Як повідомляв УНІАН, Обама здійснює свій останній офіційний закордонний візит на посту президента США. Програма візиту передбачає відвідування Греції, Німеччини і Перу. У Німеччині Обама матиме останню можливість у рамках неофіційної групи п’яти західних країн із прийняття рішень (так звана Quint) зустрітися з лідерами Німеччини, Франції, Італії та Великої Британії, щоб розглянути низку глобальних питань.

Перед початком візиту Обама у Вашингтоні заявив, що обраний 45-м президентом США Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня 2017 року, висловив підтримку зобов’язанням США перед НАТО.