У Росії зростає кількість загиблих від отруєння "глодом" – вже 41 жертва

Про це повідомляє РИА Новости.

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв після масового отруєння концентратом для ванн "Глід" в країні доручив уряду вжити всіх заходів щодо вилучення спиртовмісних препаратів з роздрібної торгівлі після прийняття законодавчих змін.

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Раніше повідомлялося, що кількість загиблих від отруєння контрафактним "Глодом" в Іркутську перевищила 30 людей, більше 40 було госпіталізовано. Жителі мікрорайону вживали дешевий "концентрат для прийняття ванн" як алкогольну продукцію.

Ціна в місцевих магазинах становить близько 40 рублів за пляшку. У місті виявили більше ста точок збуту сурогатного "Глоду".