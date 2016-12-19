У Росії зростає кількість загиблих від отруєння "глодом" – вже 41 жертва
В Іркутську РФ з 57 постраждалих від отруєнь "Глодом" померла 41 людина.
Про це повідомляє РИА Новости.
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв після масового отруєння концентратом для ванн "Глід" в країні доручив уряду вжити всіх заходів щодо вилучення спиртовмісних препаратів з роздрібної торгівлі після прийняття законодавчих змін.
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Раніше повідомлялося, що кількість загиблих від отруєння контрафактним "Глодом" в Іркутську перевищила 30 людей, більше 40 було госпіталізовано. Жителі мікрорайону вживали дешевий "концентрат для прийняття ванн" як алкогольну продукцію.
Ціна в місцевих магазинах становить близько 40 рублів за пляшку. У місті виявили більше ста точок збуту сурогатного "Глоду".