По стопах глоду: в Росії після розпиття склоочисника загинули троє людей

Про це повідомляє місцеве видання «Фонтанка».

Як зазначає видання, тіла оголеної жінки і двох чоловіків почали послідовно знаходити з вечора 9 січня. Від вивчення спотворених гризунами кінцівок, криміналістів відвернула п'ятилітрова пляшка з написом «Склоомиваюча рідина Дід Мороз». В ній плескалися залишки рожевого кольору.

За даними видання, 11 січня Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею 238 КК «Збут продукції, що не відповідає вимогам безпеки, що спричинило смерть трьох осіб» (санкція до 10 років).

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Ймовірно, слідчі вважають, що склоочисник був проданий не під видом напою, і загиблі робили свідомий вибір, купуючи п'ять літрів спиртовмісної рідини за 150 рублів.

Як випливає з відкритих джерел, оптові постачальники «Діда Мороза» в Петербурзі у своїх анотаціях до продукції підкреслюють, що склоомивач виробляється з етилового спирту або його промислового аналога – ізопропілового.

За даними «Фонтанки», у СК ще немає інформації, що в тарі з етикеткою «Дід Мороз» перебував метил.

Як повідомляв УНІАН, у грудні в Іркутській області РФ сталося масове отруєння підробленим спиртовмісним засобом "Глід", у складі якого виявили метиловий спирт.