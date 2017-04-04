Вибух у Санкт-Петербурзі: Путін привіз квіти до станції метро (фото)

Президент РФ Володимир Путін поклав квіти на вході біля станції метро "Технологічний інститут" в пам'ять про загиблих в результаті вибуху в підземці.

Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

"Володимир Путін прибув до входу станції метро "Технологічний інститут", де поклав квіти в пам'ять про загиблих в результаті сьогоднішнього вибуху в метро", - сказав Пєсков.

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Він зазначив, що там утворилося стихійне пам'ятне місце, куди петербуржці приносять квіти та свічки.

Нагадаємо, 3 квітня в метро в Санкт-Петербурзі на перегоні між станціями метро "Сінна площа" та "Технологічний інститут" прогримів вибух. Ще один вибуховий пристрій було виявлено і знешкоджено на станції "Площа Повстання".

За останніми даними, в результаті теракту в метро Санкт-Петербурга загинули 11 людей, 45 постраждалих перебувають у лікарнях.