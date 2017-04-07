У Стокгольмі закрили урядові будівлі та метро після наїзду вантажівки на натовп: ЗМІ повідомляють про можливу стрілянину (відео)

У Стокгольмі закрили метрополітен після наїзду вантажівки на натовп на одній із головних пішохідних вулиць міста, пише ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ.

Крім того у шведській столиці поліцейські перевіряють інформацію про стрілянину. За непідтвердженими даними місцевої газети Dagens Nyheter, стрілянина була зафіксована біля станції метро "Фрідхемсплан" - за кілька кілометрів від вулиці Дроттнінггатан, де і стався інцидент з вантажівкою.

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У місті також закриті з міркувань безпеки урядові установи.

Нагадаємо, інцидент стався близько 15:00 за місцевим часом на пішохідній вулиці Дроттнінггатан (Королівській вулиці). Свідки повідомили місцевим ЗМІ, що бачили людей на землі. У той же час, шведське радіо повідомило, що внаслідок наїзду загинули три людини.

Шведська поліція підтверджує дані про двох загиблих унаслідок наїзду вантажівки на натовп у Стокгольмі.