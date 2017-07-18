Кремль має намір "осмислити" й "проаналізувати" ідею створення "Малоросії"
Пєсков традиційно ухиляється від відповідей на питання, що стосуються Донбасу.
Кремль поки не коментує пропозицію ватажка самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександра Захарченка про створення нової "держави", "Малоросії". Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає РІА Новости.
"Я поки залишаю без коментарів цю тему, вона підлягає осмисленню та аналізу", — сказав Пєсков журналістам, коментуючи питання, пов'язане із заявою про створення "Малоросії".
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Питання про те, чи була ця ініціатива несподіванкою для Кремля, Пєсков також залишив без коментарів. "Я не хотів би зараз коментувати", — наголосив він.
Як повідомляв УНІАН, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив про створення нової "держави", "Малоросії", яка, за його словами, має стати "наступником" України.
У свою чергу, в так званій Луганській народній республіці заявили, що не брали участь у засіданні про заснування "Малоросії", про яку раніше заявив ватажок бойовиків "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко.
Також джерела росЗМІ стверджують, що ініціатива про створення "Малоросії" йшла не від Суркова, і взагалі - Кремль нібито не в курсі.