Кремль має намір "осмислити" й "проаналізувати" ідею створення "Малоросії"

Кремль поки не коментує пропозицію ватажка самопроголошеної "Донецької народної республіки" Олександра Захарченка про створення нової "держави", "Малоросії". Про це заявив прес-секретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, передає РІА Новости.

"Я поки залишаю без коментарів цю тему, вона підлягає осмисленню та аналізу", — сказав Пєсков журналістам, коментуючи питання, пов'язане із заявою про створення "Малоросії".

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Питання про те, чи була ця ініціатива несподіванкою для Кремля, Пєсков також залишив без коментарів. "Я не хотів би зараз коментувати", — наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив про створення нової "держави", "Малоросії", яка, за його словами, має стати "наступником" України.

У свою чергу, в так званій Луганській народній республіці заявили, що не брали участь у засіданні про заснування "Малоросії", про яку раніше заявив ватажок бойовиків "Донецької народної республіки" Олександр Захарченко.

Також джерела росЗМІ стверджують, що ініціатива про створення "Малоросії" йшла не від Суркова, і взагалі - Кремль нібито не в курсі.